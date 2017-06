Zara Whites : L'ex-star du porno candidate aux législatives

Elle a longtemps été connue en tant que Zara Whites. Jusqu'en 2001, date à laquelle elle a mis un terme à sa carrière d'actrice X. Après avoir notamment tourné dans les films érotiques Joy, une série diffusée par M6 et avoir été l'une des nombreuses partenaires de Rocco Siffredi, Esther Kooiman a repris son véritable nom. Défendant depuis de longues années la cause animale, elle s'est lancée en politique.

L'ancienne actrice de films pornographiques, aujourd'hui âgée de 48 ans, mène campagne pour les élections législatives sur la huitième circonscription des Yvelines (cantons de Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Limay) sous les couleurs de l'Alliance écologiste indépendante, le parti allié au Mouvement 100% de Francis Lalanne. Elle dit assumer son passé au Parisien : "Cela fait partie de ma vie mais ce fut bref : deux ans de hard, entre 20 et 22 ans." Mais la candidate franco-néerlandaise a malgré tout intérêt à reprendre son véritable nom pour cette nouvelle activité inattendue.

Installée dans un village près de Rambouillet (Yvelines), Esther Kooiman se mobilise pour les plus faibles : "Je veux lutter contre le mal-logement et la pauvreté mais aussi inciter la population à prendre conscience de la souffrance animale." Ce combat ne doit rien au hasard, l'ex-porno star a connu la précarité et fréquenté les Restos du coeur, sa carrière d'actrice ne lui ayant pas rapporté beaucoup d'argent.