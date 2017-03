Zayn : Le chéri de Gigi Hadid a un nouveau look !

Outre son actu capillaire, Zayn régale ses admirateurs et abonnés avec un nouveau single. Un an après la sortie de son premier album solo intitulé Mind of Mine, le jeune homme s'associe au chanteur canadien et protégé de Drake, PARTYNEXTDOOR, pour Still Got Mine.

Un morceau idéal pour rythmer ce début de printemps et préparer le public à un été endiablé !