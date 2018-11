Zayn Malik et One Direction : "Je ne leur ai pas parlé depuis longtemps"

En six ans, One Direction 0 un des boysbands les plus populaires de l'Histoire. Ses membres se sont malheureusement séparés en mauvais termes. Zayn Malik, toujours affecté par le "mépris" de ses anciens collègues, avoue ne pas avoir cherché à les contacter depuis longtemps...

C'est à l'édition britannique de Vogue que Zayn Malik a une nouvelle fois évoqué son expérience One Direction et sa vie post-boysband ! Le chanteur de 25 ans et petit ami du top model Gigi Hadid figure dans le numéro de décembre 2018 du magazine.

Photographié par Scott Trindle, il s'est prêté à l'exercice de l'interview et révèle, concernant ses ex-acolytes Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne et Louis Tomlinson : "Je ne leur ai pas parlé depuis longtemps, pour être franc avec vous. C'est comme ça."