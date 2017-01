Zayn Malik et Taylor Swift saccagent une chambre d'hôtel grand luxe !

Photographié ce week-end sur le tournage de son nouveau clip, Zayn Malik aurait complètement saccagé l'une des chambres de l'hôtel St Pancras à Londres, avec son acolyte Taylor Swift.

Un des informateurs du tabloïd The Sun rapporte cette semaine que les deux chanteurs ont pulvérisé une chambre dont le prix de la nuit est fixée à près de 3000 dollars ! La popstar et le chéri de Gigi Hadid auraient mis le feu aux rideaux et détruit une lampe, entre autres.

"Zayn a réduit la chambre d'hôtel en morceaux, il a déchiré les coussins et jeté une lampe contre le mur. Taylor a dû mettre le feu aux rideaux...", a raconté un des témoins de la scène. Qu'on se rassure, tout cela n'était que pure mise en scène pour les besoins du clip que les deux chanteurs ont tourné pour leur chanson I Don't Wanna Live Forever, tirée du très attendu Fifty Shades Darker.

"L'alarme incendie avait été coupée afin que l'établissement n'évacue pas tous les autres étages. Toutes les scènes étaient minutieusement planifiées. La vidéo promet d'être très sexy. Zayn était sur son 31 et Taylor était en porte-jarretelles et talons", a-t-il ajouté.

Voilà qui devrait tenir en haleine les fans de la saga Fifty Shades Of Grey, dont le prochain film, inspiré du best-seller d'E.L. James, sortira dans les salles le 9 février prochain. Aucune date de sortie pour le clip de la popstar de 27 ans et l'ancien One Direction n'a été annoncée. Cela ne devrait pas trop tarder !

Coline Chavaroche