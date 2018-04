Zayn Malik : L'ex de Gigi Hadid dévoile son nouveau tatouage, ses fans alarmés

Séparé du top model Gigi Hadid, Zayn Malik s'offre un relooking ! L'ex-chanteur du groupe One Direction a présenté son nouveau visage à ses fans. Son imposant tatouage au crâne suscite admiration et inquiétude...

C'est sur Instagram, où il compte plus de 28 millions d'abonnés, que Zayn a dévoilé l'oeuvre. Ce week-end, l'artiste de 25 ans y a publié un diapo de deux photos animées par un effet visuel psychédélique. Sur la première, en noir et blanc, @zayn pose de dos et révèle à ses followers le motif floral tatoué sur le côté gauche de son crâne rasé.

Zayn possède déjà de nombreux tattoos, essentiellement sur le torse et aux deux bras. Il est également tatoué aux jambes.