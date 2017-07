Zayn Malik tourmenté : "J'ai dormi sur un matelas à même le sol pendant 6 mois"

Depuis qu'il a quitté le groupe One Direction il y a deux ans, Zayn Malik n'est plus remonté sur scène. Malgré la sortie de son premier album solo, l'interprète de Pillow Talk peine toujours à se produire en concert. L'année dernière, il avait annulé sa venue au Capital Summertime Ball, quelques minutes seulement avant le show, et avait encore fait faux bond à ses fans quelques mois plus tard, alors qu'ils l'attendaient de pied ferme à Dubaï.

Le chanteur de 24 ans n'avait pas caché que ses problèmes d'anxiété étaient à l'origine de ces annulations. Lors d'une récente interview pour le magazine Vogue, le chéri de la belle Gigi Hadid (22 ans) s'est confié à ce sujet. "J'ai le sentiment d'être toujours en train de travailler sur certains problèmes que j'ai. Personnellement, ça vient du fait que je ne veux pas paraître trop arrogant ni avoir l'air de me prendre trop au sérieux. Je ne prétends pas pouvoir changer le monde, je pense n'être qu'une personne parmi tant d'autres", a-t-il expliqué.

Le jeune homme, qui a connu un succès fulgurant après son passage dans l'émission X-Factor avec Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson et Harry Styles, a ajouté avoir beaucoup de mal à se mêler aux autres. "Je ne suis pas du genre très social, je n'ai pas un grand groupe de personnes autour de moi. Quand nous serons prêts à sortir le second album, les gens me comprendront un peu plus. J'ai hâte de voir ce que les gens vont en penser car ça ne fait qu'un an seulement que j'ai pu montrer qui j'étais vraiment", a-t-il ajouté.

J'ai dormi sur un matelas à même le sol pendant six mois

Outre ses angoisses, l'ancien One Direction a aussi évoqué les bouleversements qu'a provoqués son déménagement de Londres pour les Etats-Unis. "Quand je suis venu m'installer ici, j'ai dormi sur un matelas à même le sol pendant six mois. Je ne voulais rien acheter d'autre, j'aimais cet esprit minimaliste, n'avoir rien à quoi me raccrocher. Je venais de quitter mon appartement londonien qui était bourré d'affaires. J'ai décidé d'accrocher seulement un poster et de faire un collage sur le mur. C'était censé être un petit collage mais finalement je l'ai étendu sur tout le mur. Il n'y a pas grand-chose d'autre dans cette maison, en dehors de cela", a-t-il conclu. Heureusement qu'il peut compter sur sa chérie pour l'épauler et lui tenir compagnie, le temps qu'il règle ses petits problèmes.

