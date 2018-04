Zazie (The Voice 7) : Le prix de sa robe élégante aux duels dévoilé

Samedi 7 avril 2018, TF1 donnait le coup d'envoi des duels de The Voice 7, notamment marqués par le passage émouvant de Maëlle et Gulaan. Comme pour chaque tournage, les coachs Mika, Florent Pagny, Pascal Obispo et Zazie se sont mis sur leur 31. La tenue de cette dernière n'est d'ailleurs pas passée inaperçue.

La chanteuse de 53 ans portait une robe chemise de la marque Yves Saint Laurent. Une tenue sobre, élégante et sexy à la fois qu'elle a embellie avec des cuissardes. Pour celles qui souhaiteraient se l'offrir, il faudra débourser pas moins de 999 euros comme on peut le voir sur le site de la marque.

On rappelle que la Zazie portera cette tenue jusqu'à la fin des duels, pour des soucis de montage. Plusieurs exemplaires de chaque tenue ont donc été mis à la disposition des jurés afin que leurs vêtements ne change pas d'un candidat à l'autre.

La dernière fois, c'est avec sa robe noire et blanche de chez Oud Paris, collection prin­temps-été 2018 "Calix", portée lors des auditions à l'aveugle, que la coach a fait sensation. Une tenue pour laquelle il fallait débourser 1 200 euros en cas de coup de coeur.