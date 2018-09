Zinédine Zidane décalé : Touriste délirant avec sa femme Véronique

Zinédine Zidane était très élégant pour la grande soirée The Best FIFA Football Awards qui s'est déroulée le 24 septembre 2018, au Royal Festival Hall de Londres. Malgré son très chic costume trois-pièces et la présence de sa femme Véronique, radieuse dans une longue robe métallisée, le champion du monde 98 n'est pas reparti avec le titre de meilleur entraîneur qu'il avait remporté en 2017. Son ancien coéquipier Didier Deschamps lui a été préféré, sans grande surprise. Fair-play dans la défaite, Zinédine Zidane avait chaleureusement congratulé l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Après son sacre vécu en présence de sa femme Claude et de son fils Dylan, Didier Deschamps a confié qu'il avait voté pour Zinédine Zidane.

Si les lumières du Best FIFA Football Awards se sont éteintes et que les plus grands footballeurs du monde sont repartis dans leurs clubs, Zinédine Zidane se trouve toujours à Londres avec Véronique. Le couple profite du beau temps anglais pour jouer les touristes, arpenter les rues avec le sourire.

Assez discret sur Instagram, Zinédine Zidane a publié deux nouvelles photos en l'espace de 24 heures. Il a d'abord publié un coeur pour illustrer la complicité qu'il partage depuis de longues années avec son épouse et qui a donné naissance à quatre fils (Enzo, Luca, Théo et Elyaz). Bras dessus, bras dessous, les amoureux affichent de francs sourires.

Quelques heures plus tard, l'ex-entraîneur du Real Madrid qui a démissionné par surprise en mai dernier s'est montré sous un autre jour, celui de l'humour. Dans une fameuse cabine téléphonique rouge, Zizou attrape le téléphone, tandis que Véronique se tient à ses côtés. Aucune conversation à coup sûr mais une scène décalée !