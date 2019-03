Zinédine Zidane parfait gentleman pour l'anniversaire de son épouse Véronique

Véronique et Zinédine Zidane fêteront leurs vingt-cinq ans de mariage en mai prochain. Après plus d'un quart de siècle d'amour, la flamme brûle toujours autant entre l'ancien footballeur professionnel devenu entraîneur et son épouse. Cette flamme est entretenue par des attentions délicates.

Le 20 mars 2019, Véronique Zidane a fêté son anniversaire, un jour particulier que son célèbre mari n'a pas oublié. À cette occasion, celui qui a repris le poste d'entraîneur du Real Madrid, moins d'un an après l'avoir abandonné, a offert un immense et magnifique bouquet à sa chère et tendre. La preuve en image avec la photo partagée par Zizou sur sa page Instagram. Le champion du monde 98 apparaît décontracté, en jogging noir, T-shirt vert foncé et baskets blanches. Véronique Zidane est quant à elle plus apprêtée en jean slim, blouse blanche et escarpins léopard. La photo a été "likée" plus de 1,1 million de fois.