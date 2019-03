Zinédine Zidane, tendre papa : son fils Luca ressort une photo de lui bébé

Le charmant sportif a également une autre photo, bien plus récente cette fois-ci. L'image a été prise sur un terrain de foot, environnement qu'il côtoie depuis tout petit. Luca porte le maillot du Real, tout comme son papa qui pose délicatement une main dans son dos et présente un large sourire. Zinédine Zidane, redevenu l'entraîneur des Madrilènes, est un modèle de réussite pour ses fils et les a toujours soutenus dans leur parcours personnel. Si le nom de Zidane est une force, il ne fait pas tout...