Zinédine Zidane : Son fils Enzo en escapade romantique avec sa sublime chérie

C'est le grand amour ! Enzo Zinédine est éperdument épris d'une belle Vénézuélienne et ne s'en cache plus. À l'occasion de quelques jours off, le jeune footballeur de 24 ans du CF Rayo Majadahonda, prêté par le FC Lausanne-Sport, a quitté l'Espagne pour se rendre dans un pays voisin : le Portugal.

Le fils aîné de Zinédine Zidane et sa compagne ont passé quelques jours dans la capitale, Lisbonne, où ils ont visité tous les lieux touristiques. Les amoureux ont immortalisé en photos leur passage sur chaque spot incontournable : les bords du Tage et le pont du 25-Avril, le quartier de l'Alfama avec ses petites rues pavées typiques, le jardin botanique et Belem avec son incontournable tour et ses pastéis. Enzo Zidane a publié un best-of de cette escapade romantique sur sa page Instagram avec pour légende "Lisboa". Le sportif a reçu de nombreux commentaires dont un "Te amo" ("Je t'aime") de sa chérie.