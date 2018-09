Zoe Kazan et Paul Dano parents : Surprise, les acteurs ont une petite fille

Il est possible d'être connus et de fonder une famille sans que personne - ou presque - ne soit au courant. La preuve avec Paul Dano et sa compagne Zoe Kazan.

La Page Six du New York Post révèle en effet que l'acteur américain connu pour ses rôles dans Twelve Years a Slave, Prisoners, There Will Be Blood, Little Miss Sunshine, mais aussi Elle s'appelle Ruby, dans lequel il donne la réplique à sa chérie, est l'heureux papa d'une petite fille.

Plusieurs sources ont confirmé que le couple installé dans le quartier de Brooklyn, à New York, a accueilli son premier enfant à la fin du mois d'août. L'acteur de 34 ans et l'actrice de 35 ans ont choisi de prénommer ce bébé né dans la plus grande quiétude Alma Bay.

La grossesse de Zoe Kazan a été soigneusement protégée puisqu'aucun média n'en a jamais fait état. Les jeunes parents ont si bien entretenu le secret que personne n'a rien remarqué lors de leur venue au 71e Festival de Cannes pour le film Wildlife avec Carey Mulligan et Jake Gyllenhaal, que Paul Dano a réalisé et co-écrit avec Zoe Kazan.

La jeune maman est également au casting de La ballade de Buster Scruggs, un western à sketches américain écrit et réalisé par Joel et Ethan Coen, sorti à la fin du mois d'août sur Netflix et qui a reçu le prix du meilleur scénario de la Mostra de Venise. Elle y donne la réplique à James Franco etLiam Neeson.