"10 kilos perdus", "3 semaines de coma" et "peau comme du cuir" : Pascale Petit, mère de Douchka, a failli mourir

Le monde l'a découverte en 1956 dans le film Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau. Pascale Petit, qui incarnait dans ce long-métrage Mary Warren, était vouée à une immense carrière de comédienne... à laquelle elle a préféré mettre un terme par amour, pour s'occuper de ses deux filles. Aujourd'hui, l'actrice revient sur les devants de la scène à l'âge de 85 ans - elle célèbre son anniversaire le lundi 27 février 2023 - avec un livre autobiographique intitulé Une vie sans tricher, paru aux éditions Glyphe.

Pascale Petit a effectivement eu deux filles, dont la célèbre Douchka Esposito, ancienne ambassadrice de la Walt Disney Company, qui a offert à sa maman trois petits-enfants en trois ans : Victoria, 30 ans, Giani, 29 ans et Andra 28 ans. L'actrice est même arrière-grand-mère puisque Victoria a une petit Alba de 18 mois et qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. Mais tout ce beau monde a failli s'effondrer au début de l'année 2020, quand Pascale Petit a frôlé la mort. C'est cette épreuve, d'ailleurs, qui l'a poussée à écrire ses mémoires dans le but de laisser une trace à sa descendance. "J'ai été surprise de la facilité avec laquelle tout remontait à la surface, explique-t-elle à France Dimanche. Surtout après ce foutu Covid qui a bien failli me tuer".

Je suis une ressuscitée de beaucoup de choses !

C'est effectivement la pandémie qui a fracassé notre monde en 2020 qui a bien failli l'emporter. "Je suis restée trois semaines en réanimation dans le coma, d'où je me suis réveillée très abimée, révèle Pascale Petit. J'avais perdu 10 kilos et ma peau était comme du cuir. Mais bon, on m'avait sauvé la vie. Puis au printemps dernier, à cause du nerf sciatique coincé, je ne pouvais presque plus marcher. J'ai de fait subi deux opérations du dos. Aujourd'hui, je galope, mais je suis une ressuscitée de beaucoup de choses !" Actuellement, Pascale Petit mène une vie paisible dans sa maison de la vallée de Chevreuse, qu'elle avait acheté à 21 ans avec les cachets de ses premiers films. Un repos bien mérité, après ces quelques années de complications...

