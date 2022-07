"Ah non, ce n'est pas vrai" : Révélation d'Arielle Dombasle sur son âge

S'il y a bien des questions qu'Arielle Dombasle ne supporte pas qu'on lui pose, ce sont toutes celles concernant son âge. La comédienne a toujours entretenu le mystère autour de son année de naissance, faisant fi de toutes les rumeurs au sujet de son âge. Elle n'a pourtant pas échappé à la thématique au cours d'un entretien accordé à Jordan de Luxe pour Télé Loisirs. "Il y a des fausses dates" a-t-elle indiqué au journaliste. Mais hors de question pour lui de laisser partir son invitée sans en savoir plus.

Jordan de Luxe a donc chaussé les gros sabots et évoqué l'âge que le site Wikipédia lui prêtait, soit presque 70 ans. La réaction d'Arielle Dombasle ne s'est pas fait attendre : "Ah non non non ! Ce n'est pas vrai. [...] On me donne tellement d'âges différents." Sans dévoiler la date exacte, la femme de Bernard-Henri Lévy a balayé d'un revers de main l'idée qu'elle entamait une septième décennie. Mais pourquoi Arielle Dombasle met-elle autant d'énergie à garder ce détail secret ? La réponse est toute simple : "Je trouve que c'est désagréable de connaître l'âge des gens. C'est réducteur. On a l'âge auquel on ressemble."

Rares sont les personnes à connaître la date de naissance exacte d'Arielle Dombasle. Ses parents la connaissaient, évidemment. Nul doute que son mari doit le savoir aussi mais il y a un journaliste qui a aussi eu le privilège de jeter un oeil aux papiers de l'artiste : Luc Le Vaillant. A l'époque en 2019, il l'interviewe pour le quotidien Libération et désire mettre un terme au mystère de l'âge d'Arielle Dombasle. Cette dernière refuse mais lui accorde un droit de regard et surtout celui de se taire.

"Vous m'avez fait parvenir la copie de votre passeport pour mettre un terme à la polémique qui vous fatigue sans exagérément vous perturber. Wikipédia prétend que vous avez 65 ans. Je peux témoigner que l'Amérique (Arielle Dombasle est née dans le Connecticut, ndlr) vous en donne 60" écrivait-il. Si l'on se fie à cette information, l'actrice d'Un indien dans la ville serait donc née le 27 avril 1958. Vrai ou faux ? On ne le saura sans doute jamais. A moins que la principale intéressée ait en réalité déjà lâché le morceau...