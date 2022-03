Bernard-Henri Lévy soutenu par sa femme Arielle Dombasle et les VIP pour l'Ukraine

Voilà déjà une semaine que Vladimir Poutine a engagé l'armée russe dans une guerre injustifiée contre l'Ukraine de Volodymyr Zelensky, créant contre lui l'unité européenne. Plusieurs voix s'élèvent en faveur de la paix et, en France, on peut notamment compter sur celle de Bernard-Henri Lévy.

Le clivant philosophe, qui s'est récemment pris le bec avec l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin au sujet de la stratégie à adopter contre la Russie, a donc organisé un meeting de solidarité envers le peuple ukrainien, le 1er mars 2022 depuis le Théâtre Antoine à Paris. Bernard-Henri Lévy a pu compter sur la présence et le soutien indéfectible de son épouse Arielle Dombasle mais aussi sur la participation de nombreuses personnalités, à commencer par des candidates à l'élection présidentielle : Anne Hidalgo (qui doit se réjouir aujourd'hui de l'abandon de Christiane Taubira) et Valérie Pécresse. Toutes deux ont récemment collaboré au nouveau numéro de la revue littéraire La règle du jeu, dirigée par BHL.

Le monde politique était aussi représenté par l'ancien président François Hollande, l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner ou encore l'actuel et décrié ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer... Sur scène, les intervenants se sont succédés pour évoquer cette guerre qui a déjà fait 352 morts parmi les civils ukrainiens. Il fallait compter sur Caroline Fourest, Marc Lambon, Inna Chevtchenko, Pascal Bruckner ainsi que Patrick Klugman, Samuel Lejoyeux, Sylvain Fort, ancien conseiller d'Emmanuel Macron... On a noté également la présence à cet évènement de Frédéric Beigbeder, Jean-Marc Dumontet ou Denis Olivennes.

Les actions se multiplient afin d'apporter une aide aux Ukrainiens, en plus des importants moyens engagés par les pays du monde entier qui fournissent matériel de guerre et fonds financiers. Des dons peuvent être faits via L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. A noter que des pourparlers sont toujours en cours entre les deux pays...