Léa Salamé obligée d'intervenir entre Dominique de Villepin et Bernard-Henri Lévy

Avec une situation telle que celle qu'affronte l'Ukraine face à la Russie, les esprits s'échauffent rapidement. C'est ce qui s'est passé sur le plateau de France 2 ce 24 février 2022, au cours de l'émission spéciale consacrée à la guerre qu'a entamée Vladimir Poutine contre le pays de Volodymyr Zelensky. Léa Salamé a dû intervenir entre deux des invités, l'ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre Dominique de Villepin et le philosophe Bernard-Henri Lévy lors d'un échange particulièrement tendu.

Deux points de vue se sont opposés sur France 2 ce jeudi, jour où la Russie a envahi son voisin ukrainien. L'intellectuel BHL est partisan d'une intervention ferme pour répondre au coup de force du président russe. De son côté, le collaborateur de Jacques Chirac, connu pour avoir dit "non" devant les Nations-Unies à l'intervention armée en Irak en 2003, plaide pour de véritables sanctions économiques. Bernard-Henri Lévy explique que Vladimir Poutine ne sait faire que la guerre : "Il ne sait pas construire une économie, vous l'avez dit tout à l'heure, (...) il ne sait pas mener une démocratie. (...) Il y a une chose qu'il sait faire, la guerre. La Russie moderne s'est construite sur la guerre, c'est ça la donnée dont il faut partir aujourd'hui. Jouer aux échecs, jouer au judo, réengager des diplomaties de petits pas, (...). Tout ça, c'est le passé. J'espère que l'horreur de ce qui se passe en Ukraine va nous permettre d'en sortir."

Léa Salamé pensait enchaîner sur d'autres paroles d'experts mais Dominique de Villepin souhaite toutefois rebondir sur les propos de son voisin : "Bernard-Henri Lévy a raison de citer les opposants au régime de Vladimir Poutine. Mais n'oublions pas non plus, les souffrances, le martyr, connus par le peuple irakien. Le martyr, la souffrance qu'a connus le peuple libyen." Ne laissant pas l'époux d'Arielle Dombasle lui répondre, il poursuit : "Ne l'oublions pas. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées par des interventions militaires sans issue." Ce à quoi, le cinéaste rétorque : "Ce soir on parle de l'Ukraine. A cet instant même, Poutine est en train d'infliger aux civils d'Ukraine." Mais pour l'ancien ministre, la réponse militaire les aggravera, conduira Vladimir Poutine à surenchérir dans une escalade militaire. BHL répond que seule la résistance permet de freiner le dirigeant russe. Pour l'ancien chef de la diplomatie, il existe d'autres moyens que la force armée et condamne les "postures sur les plateaux de télévision".

Entre les deux hommes, se trouve Bernard Guetta, député européen et ancien journaliste, qui doit composer avec ses deux voisins très remontés. Léa Salamé a essayé plusieurs fois de raccourcir l'échange tendu pour laisser la place à d'autres experts de la situation russo-ukrainienne. Un exercice délicat tant les positions sont fortes et la compagne de Raphaël Glucksmann conclura en disant : "Ce n'est pas ce soir qu'on vous réconciliera."