Céline Dion prend la parole après des semaines de silence : très émue, elle livre un beau message...

Sportifs, acteurs, politiciens... Les appels à la paix se multiplient alors que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine voilà déjà six jours. Sur Instagram, la chanteuse Céline Dion a apporté sa voix, brisant ainsi un long silence de plusieurs semaines alors que son état de santé est coeur de folles rumeurs.

Sur ses réseaux sociaux, la diva écrit en français et en anglais : "A vous, courageux peuple d'Ukraine, nous sommes avec vous de tout coeur. Nous sommes choqués et attristés, mais aussi grandement inspirés par votre bravoure... Vous avez notre soutien et nos prières pour la paix. Céline XX." Une publication que l'interprète de S'il suffisait d'aimer - un tube qu'elle qualifie régulièrement d'hymne à la paix - a accompagné du hashtag #standwithukraine. Comme la grande majorité de la communauté internationale, elle condamne ainsi les agissements de Vladimir Poutine, qui s'est lancé dans une guerre injustifiée contre l'Ukraine de Volodymyr Zelensky.