Arielle Dombasle : Quel est son âge réel ?

A l'instar d'Amanda Lear, la populaire et loufoque Arielle Dombasle a longtemps entretenu le mystère autour de son âge. Une petite coquetterie de mondaine qu'on lui pardonne aisément. Mais, en ce jour d'anniversaire, on peut toutefois compter... 62 bougies sur son gâteau.

Ce 27 avril 2020, Arielle Laure Maxime Sonnery fête donc son anniversaire. Un événement que la bande des Grosses Têtes, emmenée par Laurent Ruquier sur RTL, ne manquera sans doute pas de célébrer. Pendant des années, on a attribué à la touche-à-tout du show business diverses dates de naissance. Le voile avait finalement été levé sur son âge réel par un article du journaliste Luc Le Vaillant, qui avait rencontré la star pour un portrait dans Libération. "Le lendemain [après leur rencontre dans un palace, NDLR], vous m'avez fait parvenir la copie de votre passeport pour mettre un terme à la polémique qui vous fatigue sans exagérément vous perturber. Wikipédia prétend que vous avez 65 ans. Je peux témoigner que l'Amérique [pays où elle est née et dont elle a la nationalité, NDLR] vous en donne 60", écrivait le journaliste lors de la parution en janvier 2019. L'épouse de Bernard Henri-Lévy est née le 27 avril 1958 à Hartford.

Arielle Dombasle fêtera donc son anniversaire avec ses camarades à la radio mais aussi confinée chez elle à Paris, dans son chic appartement à quelques mètres du palais de l'Elysée ; elle a récemment révélé ne plus pouvoir compter sur son personnel de maison depuis le confinement et qu'elle a même (enfin) fait des courses toute seule dans un supermarché ! L'artiste a aussi d'autres choses à célébrer, comme la sortie de son nouveau clip pour le titre Le Grand Hôtel en duo avec son complice Nicolas Ker, nouvel extrait de leur album Empire, déjà porté par le premier single Just Come Back Alive.