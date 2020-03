Arielle Dombasle "terrifiée" : cette tâche ingrate qu'elle a enfin effectuée !

Les auditeurs des Grosses Têtes, sur RTL, s'amusent de longue date désormais des déclarations toujours farfelues ou inattendues de la populaire Arielle Dombasle. Bien que confinée chez elle, la star poursuit ses activités dans l'émission de Laurent Ruquier ; le programme continue mais sans public présent pendant l'enregistrement. Le 18 mars 2020, elle a détaillé son nouveau quotidien !

Interrogée sur la manière dont elle vit le confinement, lié à la lutte contre le coronavirus, Arielle Dombasle a amusé ses camarades de l'émission. "J'apprends à faire beaucoup de choses ! Je suis absolument terrifiée... Déjà, pour la première fois, je suis allée faire des courses alimentaires. Ça a été très difficile. Je suis arrivée à l'épicerie du Bon Marché [un chic établissement du non moins huppé 7e arrondissement de Paris, NDLR] et je ne suis pas rentrée, car j'ai vu la queue des gens qui n'étaient évidemment pas à un mètre les uns des autres. Y avait plus de 50 personnes, ça faisait le tour du quartier", a-t-elle d'abord raconté sous les rires des autres chroniqueurs dont Steevy Boulay et Stéphane Plaza.

Arielle Dombasle, qui avait précédemment expliqué dans l'émission n'avoir jamais mis les pieds de sa vie dans un hypermarché et qu'elle pouvait d'ordinaire compter sur un majordome pour lui préparer ses repas, d'ajouter : "J'ai continué ma marche à pied et je suis arrivée à un truc qui s'appelle Market [Carrefour, NDLR]. Je suis allée là, les gens étaient hyper sympas. Je suis allée au rayon jus. (...) Y a des gens qui sont venus prendre des selfies, bon ils étaient pas à un mètre. J'ai quitté le market, je savais pas quoi prendre, je n'avais aucune idée de ce que pouvaient bien être les produits de première nécessité." Sans doute aurait-elle pu demander l'avis de son mari Bernard Henri-Lévy ?

Bien que confinée, Arielle Dombasle ne regarde pas les mouches voler. Elle a ainsi partagé avec ses fans un titre inédit intitulé Just Come Back Alive, premier single extrait d'Empire, son nouvel album avec le chanteur Nicolas Ker.