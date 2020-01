Élie Semoun : Tensions avec Christophe Dechavanne sur les Grosses Têtes

Samedi 25 janvier 2020, Laurent Ruquier conviait une nouvelle fois la bande des Grosses Têtes pour un prime spécial sur France 2. Autour de lui on trouvait notamment l'animateur Christophe Dechavanne. Ce dernier n'était pas très ravi de voir débarquer en cours d'émission Élie Semoun, venu parler de Ducobu 3 qu'il réalise et sortira le 5 février.

Alors que Laurent Ruquier accueillait sur le plateau Élie Semoun, installé dans une cabine de ski sur des roulettes, on a pu voir que les chroniqueurs applaudissaient leur camarade – récurent dans les Grosses Têtes sur RTL – à l'exception de Christophe Dechavanne, qui snobait visiblement ce dernier en regardant dans le sens opposé. Au moment de sortir de sa cabine, l'humoriste, acteur et réalisateur a alors salué le public et ses amis et n'a pas manqué de lâcher un "bonjour Christophe" sans réponse... La tension était palpable tout au long de sa présence sur le plateau, l'ancien animateur vedette de Ciel, mon mardi ! faisant comme s'il n'était pas là.

Entre Élie Semoun (56 ans) et Christophe Dechavanne (62 ans) la brouille est partie de déclarations faites par l'humoriste des Petites Annonces. En octobre 2018, le premier avait taclé le second. "Je le trouvais tyrannique avec ses invités et pas à l'écoute du tout. Peu de chance, donc, que j'accepte de venir sur l'un de ses plateaux", avait-il confié au Parisien Week-end. Puis, en décembre de la même année, il en remettait une couche. "Je ne suis pas très fan. Il a tendance à se mettre un peu plus en avant que ses invités, il manque un peu de modestie. Il y a des intervieweurs qui ont plus d'humilité que lui", lâchait-il cette fois sur RTL.

Cette supposée manie de se mettre en avant avait déjà été reprochée à Christophe Dechavanne lorsqu'il a coanimé l'été dernier Je suis une célébrité sortez-moi de là avec Laurence Boccolini. Cette dernière a d'ailleurs promis de donner, un jour, sa version des faits sur leur collaboration...

Cette tension entre Élie Semoun et Christophe Dechavanne semble toutefois s'être installée tardivement puisque les deux hommes ont notamment travaillé ensemble sur le doublage de voix pour L'Âge de glace 3 en 2009 et, en 2014, on pouvait les voir côte à côte sur TF1 pour l'émission Alors on chante...

Côté audiences, "ce quatrième numéro de la saison a amusé 2,01 millions de téléspectateurs, soit 10,6% du public", précise Puremédias.