"Au bout de 3 minutes..." : Joyce Jonathan, son coup de foudre dingue pour la père de sa fille

Derrière ses faux airs timides et sages, Joyce Jonathan est une redoutable séductrice ! Ex de Gabriel Attal et de Thomas Hollande, la chanteuse avait expliqué comment elle avait dragué le père de sa fille, un charmant Corse répondant au nom de Martial Paoli. Et c'est grâce à l'ancienne Miss France Laury Thilleman que l'interprète du titre Pas besoin de toi a rencontré le jeune homme, lors d'une soirée karaoké organisée pendant le Festival de Cannes 2019. Une fois arrivée à la fête, la jolie brune avait littéralement flashé pour le jeune homme au piano, qui signe du destin, interprétait le titre emblématique de Céline Dion : Pour que tu m'aimes encore. Comment ne pas craquer ?

Interviewée dans 50 Mn Inside, elle s'était souvenue de cette rencontre magique et inoubliable. "Tout le monde chantait autour du piano, je me suis approchée et quand j'ai vu qui était le pianiste, je me suis dit : 'Mais il est pas mal !'" avait-elle expliqué. Certainement pas le genre à attendre sagement dans un coin que son crush fasse le premier pas, la jeune femme y était allée au culot, n'hésitant pas à lui parler ouvertement de ses sentiments (et même de son amour !).

Je suis amoureuse de toi

"C'est vrai que je le kiffe assez instantanément et finalement, au bout de trois minutes, je lui dis : 'Je suis amoureuse de toi'. Ça l'a fait marrer. Mais j'étais une parmi tant d'autres. Finalement, je reste jusqu'à la fin de la soirée, on se parle" avait-elle raconté dans le podcast, Bliss Stories.

N'ayant pas envie d'attendre pour savoir s'ils étaient compatibles au lit, la jeune femme confiat également comment elle avait terminé la soirée avec Martial. "Je suis pour le premier soir et pour l'immédiateté des choses, parce que, au moins, on sait si ça marche ou si ça ne marche pas (...) Il m'a beaucoup plu. Mais je ne pouvais pas imaginer que ça serait le père de ma fille à ce moment-là. Il était 5 heures du mat. On est rentré ensemble. Mon hôtel était en face, c'était pratique". Comme quoi, attendre n'est pas forcément nécéssaire si c'est le bon !