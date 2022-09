"Au risque d'y laisser ma peau" : Nicolas Marié révèle de récents et graves problèmes de santé

Nicolas Marié est l'un des acteurs du téléfilm Les mystères de la chorale diffusé ce samedi 24 septembre 2022 sur France 3. Le comédien de 68 ans y incarne Louis Kléber aux côtés de Maud Baecker (Caroline), Fabrice Deville (Paul), Alix Bénézech (Hélène) et Marwan Berreni (Kuvan Birkan). Pour la petite histoire, le tournage de ce téléfilm a commencé le 12 mars 2020 avant le premier confinement et a repris du 29 juin au 24 juillet 2020.

C'était la première fois de ma vie que je prenais un arrêt de travail et qu'on m'y contraignait

À l'occasion du lancement de la septième saison de la série La Stagiaire qui sera diffusée le mardi 27 septembre sur France 3, Nicolas Marié a accordé cette semaine une interview chez nos confrères de Télé Star. Le comédien de 68 ans est revenu entre autres sur ses soucis de santé rencontrés lors du tournage de la série en raison du Covid-19 : "Je serai quand même beaucoup moins présent que d'habitude dans les derniers épisodes de la huitième saison car j'ai fait une très mauvaise Covid qui m'a obligé à interrompre le tournage de La Stagiaire et celui entrepris auprès de mon camarade Albert Dupontel (pour le film Second Tour qui sortira en 2023). C'était la première fois de ma vie que je prenais un arrêt de travail et qu'on m'y contraignait, au risque sinon d'y laisser ma peau", a-t-il révélé.

Interrogé sur sa participation dans le nouveau film d'Albert Dupontel, Nicolas Marié, qui a remporté le césar du Meilleur second rôle en 2021 pour son rôle dans Adieu les cons (2020), en a également profité pour donner quelques informations à ce sujet : "Vu les emmerdes que j'ai eues avec la Covid, je ne suis pas sûr d'être dans le prochain, a-t-il plaisanté. Mais pour résumer, disons que Second Tour est l'idée qu'Albert se fait de l'avenir, de la politique et du mur dans lequel on fonce si on continue à fonctionner comme ça... ", a-t-il conclu.

L'intégralité de l'interview de Nicolas Marié est à retrouver dans le dernier numéro de Télé Star sorti le 19 septembre 2022.