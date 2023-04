"Aucun hôpital n'en possède" : Carlito lance un appel à l'aide pour son bébé malade, l'opération approche

L'année débutait de manière incroyable pour Raphaël Carlier. Le vidéaste, plus connu sous le nom de Carlito, a accueilli un troisième fils durant le mois de janvier 2023. En couple avec Erika Fleury - ancienne membre du groupe Whatfor - déjà papa d'Etienne et Jonah, il a hélas troqué son beau sourire contre quelques larmes et de nombreuses nuits courtes. Après le constat terrible de "sacrées complications" chez son bébé, le diagnostic est récemment tombé : son nouveau-né est atteint de la maladie de Hirschsprung, une malformation du tube digestif, "un dysfonctionnement bien chiant", précisait-il alors.

C'est pour faire des lavements à mon bébé

Le très jeune fils de Carlito subira une opération à la fin du mois d'avril. En attendant, l'angoisse monte et les journées semblent très longues. Alors qu'il a pris du recul et qu'il a souhaité se déconnecter de la plupart de ses réseaux sociaux, le compère de McFly a réactivé son compte Instagram pour demander de l'aide. "Excusez-moi d'interrompre le feed de vies faussement parfaites mais je cherche ce type de sondes rectales pour mon fils, a-t-il expliqué, en joignant une image du fameux produit. C'est pour faire des lavements à mon bébé et aucun hôpital ni aucune pharmacie n'en possèdent. C'est dire l'état de notre chère santé française. Merci de votre aide."

Même mes haters sont dans le soutien

Son message ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Carlito a, au contraire, eu droit à un véritable élan d'amour et de solidarité... et a fini par obtenir satisfaction grâce à tous ceux qui ont relayé son message - il a, tout de même, 3,3 millions de followers. "Merci les filles de l'hôpital Trousseau, ajoute-t-il quelques heures plus tard. Merci aussi tout le monde pour vos réponses, c'est un truc de fou, même mes haters sont dans le soutien haha. Merci et force à toutes les infirmières, je partage votre incompréhension quant à l'état des choses. On va faire bouger les choses c'est une promesse."