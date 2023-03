"Sacrées complications avec mon bébé", "burn out"... Carlito annonce une grande décision, en accord avec McFly

Depuis qu'ils ont créé leurs premières vidéos, McFly & Carlito cartonnent. Chacun de leur concept faisait un tabac sur les réseaux sociaux et sur YouTube, leur plateforme préférée. L'un des derniers en date réunissait d'ailleurs plusieurs personnalités dont Virginie Efira et Marina Foïs dans un jeu du post-it grandeur nature, offrant un sacré moment de gêne entre l'ancien membre de la troupe des Robins des bois et la chanteuse Jenifer. Mais le malaise, c'est du côté de Carlito qu'il semble s'être installé aujourd'hui.

Lundi 6 mars, le fils de Guy Carlier a pris la parole sur son compte Instagram et a indiqué que la vie ne lui faisait pas vraiment de cadeau en ce moment. Non seulement, son dernier fils ne va pas bien mais il doit en plus gérer un burn-out qu'il n'avait pas vu venir. Raisons pour lesquelles il préfère donc se mettre en retrait avant de revenir plus fort : "De sacrées complications avec mon bébé d'un mois et demi. De retour à l'hôpital. Ceci conjugué à un bon gros burn-out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez." Pour autant, Carlito ne compte pas s'effacer éternellement à en croire sa conclusion : "Là ça ne déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout." Un message qui fait suite à la décision choc prise par son duo avec McFly quelques heures plus tôt.