"Excuse-moi" : Moment de malaise pour Marina Foïs et Jenifer, leur première rencontre improbable

On dit souvent du show business que c'est un petit milieu où tout le monde se connaît. Il faut croire qu'il ne l'est pas tant que ça ! Ce lundi 6 février, McFly et Carlito (tout jeune papa), Youtubeurs réputés, ont convié Virginie Efira et Marina Foïs pour inaugurer leur nouveau concept : Devine la star qui est cachée derrière nous, inspiré du célèbre jeu du post-it. Les deux actrices et leurs hôtes avaient pour mission de trouver l'identité de la personne qui leur avait été attribuée en posant des questions. Si McFLy et Virginie Efira ont rapidement atteint leur but, pour Carlito et Marina Foïs, c'était une autre histoire.

C'est à se demander si Marina Foïs connaissait même Jenifer. L'ex-compagne d'Eric Lartigau a mis du temps avant d'être en bonne voie et d'apprendre que oui, son personnage avait bel et bien fait partie du jury du télé-crochet The Voice. Si à partir de là, tout le monde croyait que l'affaire était dans le sac, le malaise a débuté. Marina Foïs a donné tous les noms possibles des femmes étant passées par ce rôle, à commencer par Amel Bent, Nolwenn Leroy pour finir avec Zazie. Une situation qui a bien fait marrer la table, sûrement un peu moins Jenifer. Marina Foïs s'est d'ailleurs confondue en excuses après avoir autant galéré à trouver son nom : "P***in excuse moi, je te jure ! En plus c'est vrai, je ne loupe jamais un épisode de The Voice !"

Je n'avais pas de lien avec elle

Après avoir rencontré pour la première fois Jenifer et l'avoir enlacée, Marina Foïs a donc expliqué la raison pour laquelle Jenifer n'était pas du tout une option pour elle après les indices qu'elle avait récoltés : "Depuis le début, j'ai le post it d'ailleurs devant moi, je pense à Louane mais après vous m'avez dit que je n'avais pas de lien avec elle... J'avais Louane en tête tout le temps." La comédienne s'est néanmoins dite "ravie de faire [sa] connaissance" avant de laisser filer la maman d'Aaron, Joseph et Juvanni. Les présentations auront été cocasses mais au moins, elles sont faites !