Jenifer, maman bouleversée par ses 3 fils : "C'est même difficile d'en parler"

La pudeur, c'est un peu ce qui caractérise la belle Jenifer. Vingt-et-un ans après sa sortie victorieuse du château de Dammarie-les-Lys, l'ex-Star Académicienne en est déjà à la sortie de son neuvième album. Baptisé N°9, l'opus est sans doute l'une des oeuvres les plus personnelles que Jenifer a livrées à ses innombrables fans. Non seulement la femme d'Ambroise Fieschi se lâche dans les chansons mais elle évoque aussi, avec beaucoup d'amour et d'émotion, ses trois garçons.

Jenifer est devenue maman d'Aaron, 19 ans, fils de Maxim Nucci, de Joseph, 8 ans, né de son histoire avec le comédien Thierry Neuvic et d'un petit dernier de 17 mois, fruit de son union avec son mari Ambroise, dont le prénom n'a jamais été dévoilé. Si elle n'en parle pas à tout bout de champ, le silence de Jenifer à leur égard veut pourtant tout dire. Elle l'a d'ailleurs brisé comme rarement. Dans N°9, Jenifer leur dédie même une chanson, En attendant. Un titre dont elle a parlé avec Yann Barthès sur le plateau de Quotidien ce mardi 8 novembre.

"Je n'étais pas très à l'aise quand j'ai lu la chanson parce qu'elle m'a bouleversée tout de suite. Elle parle de moi, clairement, a-t-elle déclaré. C'est sur le sens de la famille et fictivement, c'est une déclaration à ma progéniture." Déclarer publiquement sa flamme à ses enfants n'est pas une habitude pour Jenifer qui, en grande pudique, préfère garder ces instants-là rien que pour elle.

L'idée d'interpréter la chanson dans des concerts à venir ne la met pas forcément très à l'aise : "Ça va être compliqué. Je vais être amenée à la chanter beaucoup plus tôt. Il y a un concert bientôt au Cabaret Sauvage [une salle parisienne, ndlr], la tournée commence le 3 mars. J'ai mis beaucoup de temps à l'interpréter en studio déjà, il fallait que je mette ma pudeur vraiment de côté, il fallait que je chante avec mon coeur. C'est même difficile d'en parler tellement elle m'émeut." Jenifer devra prendre son courage à deux mains pour aller au jusqu'au bout et réussir à interpréter le morceau devant des milliers de personnes. Mais c'est bien connu : à l'amour, rien d'impossible. Et à voir celui qu'elle porte à ses fils, Jenifer y arrivera forcément.