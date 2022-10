Jenifer et son "90C" : sa présentation sexiste dans Star Academy refait surface 20 ans après...

Vingt ans plus tard, la Star Academy a fait son grand retour, ce samedi 15 octobre. Et pour découvrir la nouvelle promotion, Jenifer, qui a remporté la première saison de la Star Academy le 12 janvier 2002, était présente. Face aux nouveaux élèves de Dammarie-Les-Lys, candidats de cette dixième saison, l'artiste de 39 ans a subjugué le public et les téléspectateurs dans une sublime robe Valentino du célèbre rose Barbie de la griffe. La femme d'Ambroise Fieschi a interprété un medley de ses tubes emblématiques comme Donne-moi le temps, J'attends l'amour, Notre idylle mais aussi son nouveau titre Sauve qui aime, assurant ainsi la promo de son dernier album.

Si le château semble n'avoir pas changé, l'époque, elle, a (heureusement) évolué. Et en revoyant les profils des Star Académiciens de la Star Academy 1, notamment celui de Jenifer, des internautes ont découvert un détail qui n'est pas passé inaperçu. Il y a vingt ans, les mensurations de la chanteuse avaient été mises en avant lors de sa présentation. On peut ainsi lire sur le visuel "1m58, 48 kg, 90C". Un détail, qui ne l'est pas tant que ça, mais qui à l'époque était passé complètement inaperçu ou avait paru comme normal au plus grand nombre. Puisque même la principale intéressée n'en avait pas le moindre souvenir.

Jenifer en colère contre cette présentation sexiste, et dévoile un mensonge

En octobre 2021, à l'occasion des 20 ans de la Star Academy, Jenifer avait été interrogée par Le Parisien, et notamment sur le fait que ses mensurations ont été mises en avant. Elle a révélé ne pas l'avoir "vu sur le moment". "Je pense que je l'aurais dit. Je suis très polie, très respectueuse, mais j'aurais ouvert ma bouche à ce moment-là. En tout cas, aujourd'hui, ça m'aurait fâchée", avait-elle ainsi affirmé. En colère contre cette présentation sexiste, l'interprète de Ma révolution avait ajouté : "Ça ne regarde personne." En 2018 déjà sur le plateau de Quotidien, Jenifer était revenue sur ces informations gênantes. Et mensongères ? En effet, elle fait savoir qu'elle avait à l'époque "menti sur son poids". "90C ! Alors déjà j'ai menti sur mon poids, parce que c'était pas du tout ça. Et le bonnet, il était même plus costaud ! Ouais, révélation ! (...) C'est honteux ! Pourquoi spécifier le bonnet ?", s'était-elle interrogée auprès de nos confrères. Heureusement, ce sont bien les talents de chanteuse de la jeune femme venue de Nice qui ont permis à cette dernière de remporter l'aventure et de s'installer durablement dans le coeur des Français.