The Voice 2023 : Une première mondiale, des battles inédites... Toutes les nouveautés de la saison 12

"This is the voice". Ces célèbres paroles retentiront prochainement dans les petits écrans des téléspectateurs de TF1. The Voice 2023 (saison 12) est en effet attendue cette année. Et comme à son habitude, la production a mis les petits plats dans les grands pour surprendre une fois de plus le public.

Près de 50 000 candidats ont tenté leur chance à l'occasion du casting, un record a-t-il été précisé lors de la conférence de presse qui s'est déroulée ce mardi 17 janvier 2023. Mais seuls ceux qui ont passé l'étape des auditions à l'aveugle ne seront dévoilés au public. Comme chaque année, ils ont présenté un titre de leur choix face aux coach. Et cette année, il y a eu du changement de ce côté. Si Amel Bent et Vianney ont rempilé, le public aura le plaisir de retrouver Zazie et de découvrir les premiers pas des rappeurs Bigflo et Oli (qui auront un buzzer pour deux) dans l'émission présentée par Nikos Aliagas.

Autre nouveauté, les coach auront la possibilité d'utiliser le "Super Block". Le principe ? Il permet de bloquer un de leurs collègues durant la prestation d'un talent mais aussi, lors du débrief. Une grande première mondiale. Un moyen supplémentaire de se battre pour convaincre un talent d'intégrer leur équipe. Amel Bent, Vianney, Zazie, Bigflo et Oli auront en outre la possibilité de vivre l'étape des battles d'une manière totalement différente puisque leurs fauteuils seront installés au centre de la scène. Une immersion totale !

Les talents sélectionnés iront ensuite aux Cross Battles où seul le public vote. Puis les attendent les "Super Cross Battles", un "super coach" interviendra pour aider le public à voter. Cette année, la chanson française a davantage été choisie par les Talents comme l'a précisé Pascal Guix, directeur artistique de l'émission. Pour Zazie, c'est un bon moyen pour eux de "mettre du sens dans ce qu'ils chantent" et cela donne lieu à un travail de coaching "plus intéressant, et plus émouvant". "C'est aussi une façon de soutenir la chanson française dans sa globalité, surtout lorsque ce sont des titres récents, et même de faire découvrir parfois des choses qui ne sont pas très connues mais actuelles, ou encore des vieux textes", a quant à lui souligné Matthieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studios France qui produit l'émission.

De quoi mettre l'eau à la bouche des téléspectateurs.