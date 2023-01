Carlito et Erika Fleury : Leur troisième enfant est né ! Photo adorable, "un amour indivisible et éternel"

Les meilleurs amis de lycée, Mcfly et Carlito forment à eux deux une grande familles. Les deux copains se voient très heureux face à cette heureuse nouvelle. En effet dans la section réservée aux commentaires Mcfly a écrit : " Je souhaite qu'il m'appelle Papa 2." Une relation très fusionnelle depuis les bancs de l'école jusqu'à la maternité visiblement...

Le duo reste inséparable sur le petit comme sur le grand écran. En plus d'une nouvelle naissance, c'est un nouveau film qu'on peut ajouter à la filmographie des deux youtubeurs. En effet, Mcfly et Carlito, interpréteront le rôle de Radius et Cubitus dans le dernier opus de Guillaume Canet,Asterix et Obelix, l'empire du milieu qui sortira dans les salles françaises le 1er février prochain. L'avant-première de ce film tant attendue s'est déroulée le dimanche 15 janvier au Grand Rex en présence du réalisateur, Guillaume Canet qui joue aussi Asterix, mais aussi de Marion Cotillard (Cléopatre) ou encore de Vincent Cassel (César). Un bébé et un film en deux mois, c'est une année 2023 qui commence en beauté pour le fils de Guy Carlier.