Carlito, son 3e enfant pour bientôt : grande baby shower, sa femme Erika dévoile son ventre très arrondi

Carlito forme avec McFly l'un des duos les plus appréciés de la Toile. Mais le fils de Guy Carlier, avec qui les relations ont longtemps été compliquées, va devoir faire un peu de place à un nouvel être qui s'apprête à débarquer dans sa vie. Sa femme Erika, ancien membre des Whatfor, groupe révélé par l'émission Popstars, est enceinte de leur troisième enfant. La famille déjà bien remplie avec les parents et leurs deux premiers enfants, des garçons prénommés Etienne et Jonah. Ils seront donc bientôt 5 et ont bien évidemment fêté ça comme il se doit entourés de leurs copains et de la famille.

Une baby shower, fête américaine célébrant l'arrivée prochaine d'un bébé, a été organisée pour Erika et Carlito. Et ce n'est autre qu'Ornella Fleury, comédienne, ex-miss météo du Grand Journal et soeur de la future maman, qui s'est attelée à l'organisation et aux préparatifs. La jolie brune a d'ailleurs réussi son coup : "Baby shower d'amour, merci ma soeur chérie, c'était ouf ce moment" a écrit en légende la belle Erika. Elle en a également profité pour dévoiler des images de son gros baby bump caressé ou bisouté par les nombreux convives dont l'heureux papa Carlito et de potentielles futures tatas.