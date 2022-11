Carlito et sa femme Erika Fleury : leurs fils ont les cheveux très longs... ils refusent catégoriquement de les couper !

Encore un peu plus de bonheur, très prochainement, pour les heureux parents. Carlito - Raphaël Carlier de son vrai nom -, marié depuis trois ans à sa compagne Erika Fleury, est déjà papa de deux fils baptisés Etienne et Jonah. Pour l'instant ! Il y a peu de temps, le grand complice de McFly a annoncé, dans l'une de ses vidéos YouTube, qu'un troisième enfant ferait prochainement son entrée dans la famille. Sa chérie, de son côté, a confirmé la nouvelle en partageant quelques images savamment choisies de son baby bump.

Les cheveux de tes fils sont trop longs, faut les couper

Sera-t-il bientôt papa d'un troisième garçon ? Qu'importe, à vrai dire. Le plus important, pour Carlito, c'est que chacun de ses enfants soit heureux et épanoui, qu'importe ses choix. Et s'il y a bien une chose qui l'agace, c'est qu'on lui fasse des réflexions sur les chevelures de ses fils Etienne et Jonah. Sur une vidéo Tiktok, l'humoriste a donc tenu à régler ses comptes en partageant quelques séquences sur lesquelles on le voit peigner l'un, sécher l'autre. "Les cheveux de tes fils sont trop longs, faut les couper", répète-t-il avant de monter des photographies de Brad Pitt, Jared Leto, John Lennon, Kurt Cobain pour prouver le contraire. "Les cheveux longs c'est que pour les filles", cite-t-il, contrecarrant cet argument stupide à l'aide de portraits de Grace Jones, Alyssa Milano, Sharon Stone, Rihanna ou Audrey Tautou.