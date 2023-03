Diaporama : "Sacrées complications avec mon bébé", "burn out"... Carlito annonce une grande décision, en accord avec McFly

1 / 15 "Sacrées complications avec mon bébé", "burn out"... Carlito annonce une grande décision, en accord avec McFly

2 / 15 Le duo McFly & Carlito, c'est fini ! Du moins pour l'instant ! Exclusif - McFly (David Coscas) et Carlito (Raphaël Carlier) en backstage de l'enregistrement de l'émission Clique, présentée par M.Achour et diffusée sur Canal+ à 12h45, à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

3 / 15 Les vidéastes ont annoncé leur intention de stopper la production de contenus pour le moment comme ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux Carlito (David Coscas) et McFly (Raphaël Carlier) lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © BestImage, Norbert Scanella / Panoramic / Bestimage

4 / 15 " On a décidé de faire une pause de vidéos YouTube, expliquent-ils. Cela fait plusieurs mois que la course aux vidéos hyper produites, aux guests, aux concepts, qu'on a tant aimée et tant pratiquée, n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite ou nouvelle" écrivent-ils sur Instagram. Exclusif - McFly (David Coscas), Carlito (Raphaël Carlier) - Avant-première du film "La Traversée" de McFly et Carlito retraçant leur traversée vers la Corse: en Septembre 2020, Paris le 16 décembre 2021. Les influenceurs Michou et Inoxtag avaient lancé un défi à McFly et Carlito: traverser la Méditerranée à la rame. Epaulés par Patrick Favre et Emmanuel Coindre, ils partiront de Mandelieu-La-Napoule et rejoindront Calvi en 4 jours. Cette aventure a donné lieu à un film de 1h50: La Traversée qui a été présenté ce soir dans 35 cinémas CGR et devant près de 5.000 personnes, tirées au sort dans leur communauté. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

5 / 15 "Cette période est plus que nécessaire pour prendre du recul, se réinventer et retrouver le plaisir pur de créer du contenu entre amis plus simplement. On a déjà plusieurs idées dont une qui nous séduit beaucoup, mais pour ça il faut savoir dire stop pendant un temps et s'y consacrer." Exclusif - Carlito (Raphaël Carlier), McFly (David Coscas) - Rendez-Vous avec les célèbres youtubeurs backstage de l'enregistrement de l'emission Clique , présentée par Mouloud Achour et diffusée le 31janvier 2021 sur C+ et sur MyCanal - Paris le 29/01/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 15 Une annonce choc à laquelle s'ajoute celle de Carlito, jeune papa au bord de la rupture : " De sacrées complications avec mon bébé d'un mois et demi. De retour à l'hôpital. Ceci conjugué à un bon gros burn-out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez. Là ça ne déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout." Exclusif - Carlito (Raphaël Carlier) - Pendant l'enregistrement de l'emission Clique , présentée par Mouloud Achour et diffusée le 31 janvier 2021 sur C+ et sur MyCanal - Paris le 29/01/2021 - © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 15 Espérons que McFly & Carlito retrouvent très vite le sourire qui leur va si bien ! Exclusif - Carlito (Raphaël Carlier) et McFly (David Coscas) - Avant-première du film "La Traversée" de McFly et Carlito retraçant leur traversée vers la Corse: en Septembre 2020, Paris le 16 décembre 2021. Les influenceurs Michou et Inoxtag avaient lancé un défi à McFly et Carlito: traverser la Méditerranée à la rame. Epaulés par Patrick Favre et Emmanuel Coindre, ils partiront de Mandelieu-La-Napoule et rejoindront Calvi en 4 jours. Cette aventure a donné lieu à un film de 1h50: La Traversée qui a été présenté ce soir dans 35 cinémas CGR et devant près de 5.000 personnes, tirées au sort dans leur communauté. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

8 / 15 Carlito et sa femme Erika, mère de ses 3 enfants lors de leur mariage © Instagram

