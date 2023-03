"Tristesse et l'angoisse" : Carlito au plus mal, donne des nouvelles sur l'opération que doit subir son bébé

C'est le genre d'épreuve que l'on ne souhaite à personne et pourtant, Carlito (Raphaël Carlier de son vrai nom) va devoir se montrer très fort dans les prochains mois. La moitié de McFly et Carlito, très célèbre duo d'humoristes et vidéastes qui sévit sur Youtube depuis de nombreuses années, vit des moments très difficiles actuellement. Pourtant, tout allait pour le mieux en début d'année avec la naissance de son troisième enfant, comme il l'a annoncé le 14 janvier. "Mon troisième fils est né ce matin. Ce post est sponsorisé par un amour indivisible et éternel", écrivait-il en publiant la main de son nouveau-né.

Décidé à prendre une pause dans sa carrière, comme il l'a annoncé avec son comparse récemment, le mari d'Erika Fleury a fait part d'une terrible nouvelle à ses abonnés sur Instagram. Suivi par plus de 3,3 millions d'abonnés, le fils de Guy Carlier a fait une annonce qui a certainement dû bouleverser ses fans. "Des sacrées complications avec son bébé de un mois et demi. Ceci conjugué à un bon gros burn out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez. Là, ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout", écrivait-il le 5 mars dernier.

On décharge la tristesse et l'angoisse à la batterie et même l'iPhone semble épuisé

Carlito a ensuite donné quelques détails sur la maladie dont souffre son troisième fils. "Le diagnostic est tombé et notre fils a la maladie de Hirschsprung (malformations du tube digestif, ndlr). Derrière ce nom étrange se cache un dysfonctionnement bien chiant", précisait-il. Le nouveau-né doit donc passer par la case opération et la situation est bien évidemment terrible à vivre pour les parents. Dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama), le père de famille de 36 ans vient de publier une courte vidéo où on le voit en train de jouer de la batterie. Il ajoute le message suivant : "On décharge la tristesse et l'angoisse à la batterie et même l'iPhone semble épuisé. Opération fin avril pour mon fils. Merci pour vos messages. Santé et paix."

Très affecté par les problèmes de santé, Carlito a trouvé un exutoire pour relâcher la pression, en attendant fébrilement l'opération de son fils.