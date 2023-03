"Le diagnostic est tombé" : Le bébé de Carlito touché par un lourd problème de santé, opération inévitable à venir

Le verdict vient d'arriver et il est difficile. Le créateur de contenu Carlito, du célèbre duo de Youtubeurs McFly et Carlito, a fait une bien triste annonce ce vendredi 17 mars 2023 par le biais de son compte sur le réseau social Instagram, où il est une véritable personnalité, étant suivi par pas moins de 3,3 millions de followers. Une nouvelle qui concerne son dernier enfant, le troisième, né en ce début d'année. Tout comme les deux plus grands grands (Etienne et Jonah), cet enfant est le fruit de l'amour de Carlito pour Erika, ancien membre des WhatFor.

Il y a quelques jours, Raphaël Carlier, fils du célèbre journaliste Guy Carlier, avait déjà mis en ligne un post assez inquiétant sur ce même réseau social. Il y faisait part des "sacrées complications avec son bébé de un mois et demi. Avant de donner quelques précisions. "Ceci conjugué à un bon gros burn out qui ne facilite rien. Je déconnecte de partout car il y a des priorités vous vous en doutez. Là, ça déconne plus mais ça déconnera bientôt à nouveau de la plus libre des manières. Prenez soin de vous surtout", pouvait-on lire Cette nouvelle peu réjouissante faisait déjà suite à l'annonce du duo de mettre en pause leur carrière pour une durée indéterminée.