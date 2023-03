Diaporama : "Le diagnostic est tombé" : Le bébé de Carlito touché par un lourd problème de santé, opération inévitable à venir

1 / 15 "Le diagnostic est tombé" : Le bébé de Carlito touché par un lourd problème de santé, opération inévitable à venir

2 / 15 Le YouTubeur Carlito a fait une triste annonce sur Instagram. Carlito (David Coscas) et McFly (Raphaël Carlier) lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage © BestImage, Christophe Aubert via Bestimage

3 / 15 Elle concerne son troisième enfant. Carlito sur Instagram. © Instagram, rafcarlito

4 / 15 Celui-ci est né en début d'année. Carlito et McFly lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards 2021 au Palais des Festivals de Cannes, le 20 novembre 2021. © Dominique Jacovides/Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

5 / 15 Mais il souffre de la maladie de Hirschsprung. Exclusif - Carlito (Raphaël Carlier) et McFly (David Coscas) - Avant-première du film "La Traversée" de McFly et Carlito retraçant leur traversée vers la Corse: en Septembre 2020, Paris le 16 décembre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

6 / 15 Il va se faire opérer dans un mois. Exclusif - Carlito (Raphaël Carlier) et McFly (David Coscas) - Avant-première du film "La Traversée" de McFly et Carlito retraçant leur traversée vers la Corse: en Septembre 2020, Paris le 16 décembre 2021. © Jack Tribeca / Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

7 / 15 Carlito en a profité pour rendre hommage au personnel hospitalier. Exclusif - Carlito (Raphaël Carlier) et McFly (David Coscas) lors de l'enregistrement de l'émission Clique, présentée par M.Achour et diffusée en clair le 4 décembre 2021 sur Canal+ à 12h45, à Paris, France, le 2 décembre 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

