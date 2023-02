"Beaucoup d'alcool..." : Benoît Paire cash sur son hygiène de vie et ses problèmes

C'est peut-être le début d'une renaissance pour Benoît Paire, qui a du mal à voir le bout du tunnel depuis plus de deux ans maintenant. Descendu à la 213e place mondial, le natif d'Avignon reprend goût au tennis, la preuve avec sa belle victoire le 5 février dernier lors des qualifications de l'Open Sud de France de Montpellier. Un succès qui a redonné confiance au sportif de 33 ans, connu pour ses nombreuses sautes d'humeur et qui espère vivre une année 2023 plus prolifique. Le début de la galère a vraiment démarré avec l'arrivée du Covid en mars 2020 et le retour à la compétition a été compliqué pour le champion, qui n'a pas supporté les stades vides de spectateurs.

Une dégringolade au classement qui s'accompagne de problèmes personnels pour Benoît Paire. Un temps en couple avec l'influenceuse Julie Bertin, le couple s'est séparé et le tennisman a été accusé d'infidélités de la part de son ex. Une période de plusieurs années compliquées pour de multiples raisons et interrogé par Midi-Libre sur les choses qui ont changé et qui lui ont permis de gagner à nouveau, le grand copain de Gaël Monfils a été transparent. "C'est très simple, il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool, une préparation qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résultats ne suivent pas mais j'ai profité de ma vie", explique-t-il aujourd'hui.

Je n'étais pas prêt à jouer des matchs de tennis, j'étais plus prêt à faire la fête

Un Benoît Paire nouveau et qui compte bien ne pas retomber dans les mêmes travers que l'an dernier. "Là, j'essaye de revenir, de me remettre bien dans la tête et dans les jambes. ça passe par des victoires comme aujourd'hui", poursuit-il. Connu pour être un (très) bon vivant, l'ex de Shy'm a su recentrer ses priorités sur son sport, ce qui n'a pas toujours été le cas. "Ce qui a changé depuis 2019 c'est que je n'étais pas prêt à jouer des matchs de tennis, j'étais plus prêt à faire la fête et là j'essaye de retrouver un niveau correct", conclut-il.

Des paroles rassurantes et qui laissent entrevoir un avenir rayonnant pour Benoît Paire, bien décidé à reprendre sa carrière en main.