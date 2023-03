"C'est cruel" : Martin (Koh-Lanta) surpris par l'annonce de son abandon, la production brise le silence

Interrogé par Télé Loisirs, Martin s'est confié sur ce départ inattendu. "J'apprends que mon aventure se termine en même temps que tout le monde. C'est Denis Brogniart qui me l'annonce, ce n'est pas le médecin qui me le dit. Je pensais qu'on m'aurait prévenu avant. C'est pour ça que je suis détendu quand j'arrive sur le jeu. Quand on me dit que l'aventure s'arrête là, je suis effondré", a-t-il regretté.

Face à ce choix surprenant de ne prévenir le candidat qu'avant l'épreuve, la production s'est expliqué, toujours auprès de Télé Loisirs. Contacté par nos confrères, Julien Magne, le producteur, a déclaré : "Le médecin prend sa décision et la communique à Denis Brogniart qui l'annonce aux aventuriers. Il se trouve que dans ce cas là, Martin était toujours dans le jeu et n'avait pas été sorti à l'infirmerie parce que le médecin voulait voir l'évolution de sa cheville... Avant l'épreuve, le médecin a demandé à voir Martin et c'est suite à cet examen-là qu'il a vu que l'évolution n'allait pas dans le bon sens, qu'il ne pouvait pas participer au prochain jeu ni au suivant."

Martin a donc été remplacé par le dernier éliminé, à savoir Rudy.