Koh-Lanta : Deux candidats découverts enlacés après avoir passé la nuit ensemble, explications étonnantes

Face à autant de mystère et de suspicion de coup de coeur, nos confrères de Télé Loisirs ont contacté Tania pour avoir le fin mot de cette histoire. Et, ce rapprochement n'aurait en réalité rien de romantique. "Les nuits sont très dures sur Koh-Lanta ! D'autant plus que j'ai le syndrome de Raynaud, c'est-à-dire une très mauvaise circulation du sang. Voilà pourquoi je dors collée à Benjamin, pour garder au maximum la chaleur humaine...", a expliqué la jeune diététicienne qui a perdu pas moins de 15 kilos.

Tiana a assuré qu'en début d'aventure, elle avait dormi de la même manière avec ses camarades Esteban et Rudy, qui ont ensuite intégré l'équipe Rouge. Après leur départ, cela a été une évidence pour la jolie blonde de passer ses nuits avec Benjamin. "Heureusement que Benjamin était là car c'était le seul à me parler en ce début d'aventure. Sinon je serais morte de froid sur le camp (rires). Merci à lui car je ne me voyais pas coller Quentin ou Frédéric qui ne m'adressaient pas la parole...", a-t-elle rapporté.

Aucune amourette en vue donc pour l'heure même si ce ne serait pas la première fois qu'un couple se forme grâce à Koh-Lanta. On pense bien sûr à Jesta Hillmann et Benoît Assadi ou encore à Candice et Jérémy.