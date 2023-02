Koh-Lanta : -15 kilos en deux ans pour une candidate, elle dévoile un avant/après bluffant

Bonne nouvelle pour les fans de Koh-Lanta ! Le célèbre programme de survie de TF1 fait son grand retour ce mardi 21 février 2023. Le premier épisode de la 24e saison, baptisée Le Feu sacré, va en effet être diffusé sur la première chaîne dès 21h10, et celui-ci promet déjà plusieurs rebondissements. La raison : le nouvel objet introduit pour chambouler l'aventure tournée aux Philippines. Il s'agit d'un talisman doté d'un pouvoir d'immunité pour celui ou celle qui le possédera.

20 aventuriers vont se démener pour obtenir ce pouvoir, dix hommes et dix femmes âgés entre 22 et 56 ans. Et c'est Tania qui est la plus jeune du casting. Mais ne vous fiez pas à son jeune âge, la jolie blonde a certainement beaucoup de cordes à son arc ! En se baladant sur son compte Instagram, on comprend tout de suite qu'elle ne manque déjà pas de détermination pour atteindre ses objectifs. En 2021, elle prouvait que ce trait de personnalité lui avait justement permis de perdre beaucoup de poids et de se sculpter un corps de rêve.

Tania, anciennement "mal dans sa peau"

En effet, à travers un avant/après, Tania a dévoilé sa silhouette transformée grâce à du sport régulier et surtout à une meilleure routine alimentaire. "Deux ans séparent ces photos. À gauche, une fille de 19 ans 'se laissant vivre' qui était mal dans sa peau, avec peu de confiance en elle. Prise de 15 kilos due à une hygiène de vie se résumant à une alimentation riche en graisses et en sucres : fast-food, viennoiserie, bonbons... Joueuse de tennis mais n'était pas très 'dynamique' sur le court car n'avait plus de passion pour ce sport", décrypte-t-elle en légende. Et de poursuivre : "À droite, une fille épanouie dans sa vie due à une meilleure relation avec son alimentation, son corps et le sport. Sa prise en main lui a permis d'avoir confiance et de croire en elle".