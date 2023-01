Koh-Lanta 2023, Le Feu sacré : Photos des candidats, nouvelle règle majeure... Ce qu'il faut savoir sur cette saison !

Au mois de juin 2022, il n'y a pas eu un mais deux gagnants dans Koh-Lanta, lors de la saison baptisée Le Totem maudit. Ce sont François et Bastien qui avaient remporté le jeu et s'étaient partagés le chèque de 100 000 euros. Une fois cette saison terminée, la production avait décidé de faire une pause pour mieux revenir sur nos antennes. Et l'attente a assez duré. Ce mardi 31 janvier, TF1 a annoncé l'arrivée prochaine du programme. Il s'agira de la 24e saison, intitulée Le feu sacré, et le lancement aura lieu le mardi 21 février prochain dès 21h10.

Lors de la conférence de presse qui a eu lieu dans le courant du mois de janvier, Rémi Faure, directeur des Programmes de Flux du groupe TF1, Denis Brogniart et Alexia Laroche-Joubert présentaient également les nouveautés du jeu. Mais pour commencer, l'équipe expliquait que l'idée du Feu sacré était tirée d'une légende ancienne aux Philippines (où a été tournée la saison) qui raconte que dans les entrailles d'un volcan, un Dieu bienveillant avait caché son feu sacré rempli de pouvoirs. C'est selon cette légende qu'une nouvelle règle a été mise en place. Et pas des moindres puisqu'elle risque de créer de nombreux rebondissements.

Un talisman puissant

Dès le tout premier épisode, un talisman sera mis en jeu, lequel détient un pouvoir majeur. Le candidat qui remportera l'épreuve individuelle remportera aussi le précieux talisman qui lui permettra d'être protégé au conseil ou de protéger quelqu'un de son équipe. Si son équipe ne va pas en conseil, le détenteur du talisman aura la possibilité de protéger une personne de l'équipe adverse. Pour choisir au mieux, il aura le droit de se rendre sur son camp pour discuter et peut-être interférer dans les stratégies. Le talisman sera à chaque fois remis en jeu lors des épreuves de confort. "Le détenteur pourra le garder si sa tribu gagne le jeu, si sa tribu perd l'épreuve, il devra le donner à l'aventurier(e) de son choix de la tribu adverse", indique le directeur des programmes.

En outre, pour pimenter davantage la compétition, il y aura comme toujours des colliers d'immunités cachés un peu partout sur l'île, mais aussi des armes stratégiques tel que le double vote. Les candidats pourront également tomber sur le "détournement" et ainsi priver quelqu'un de son vote et le récupérer.

Des candidats "moins sportifs"

Les téléspectateurs découvriront au fil des épisodes les 20 nouveaux aventuriers, 10 femmes et 10 hommes, âgés entre 22 à 56 ans (voir notre diaporama). Pour cette saison, la production a ratissé large et a recruté des personnes issues d'horizons différents et "moins sportifs" que ce qu'on a pu voir précédemment a expliqué Alexia Laroche-Joubert. "On est revenus à quelque chose qui est un peu le sel de 'Koh- Lanta', la diversité des profils, la parité, ils viennent de partout. On a des métiers très différents, on a été les chercher en Belgique, en Suisse et bien sûr en France", a-t-elle précisé.

Ainsi, on apprendra à connaître Julie (33 ans), une footballeuse professionnelle, Martin (30 ans), un fromager, Rudy (41), un conducteur de métro, Emin (56 ans), directeur général d'opération, Héléna (27 ans), une kinésithérapeute, Tania (22 ans), une diététicienne, Nicolas (43 ans), un ancien officier dans l'armée, Christine (49 ans), une éducatrice pour chiens, Benjamin (23 ans), un marin, Gilles (31 ans), un maraîcher-agriculteur, Laura (22 ans), une photographe, Esteban (40 ans), un vendeur et démonstrateur sur les marchés, Alexandre (34 ans), un responsable logistique dans l'automobile, Elodie (35 ans), une responsable marketing, Grace (39 ans), une auto entrepreneur, Quentin (26 ans), un charpentier, Clémence (27 ans), une raccordeuse de fibre-optique, Anne-Sophie (35 ans), une professeure de Zumba, Frédéric (33 ans), un directeur commercial et Célia (49 ans), assistante familiale