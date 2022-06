Gagnant de Koh-Lanta : Grosse surprise de dernière minute, l'identité du vainqueur révélée !

Pas de gagnant pour la dernière édition de Koh-Lanta, le All Stars baptisé La Légende. En raison d'un scandale de tricherie auquel serait mêlés plusieurs aventuriers, notamment certains finalistes, la production du jeu de survie a pris la décision de ne pas désigner de vainqueur. Ugo, Claude et Laurent repartaient ainsi bredouille en décembre dernier. Ce mardi 21 juin 2022, Denis Brogniart est de retour en plateau afin de présenter la finale de Koh-Lanta, Le Totem maudit. Pas de triche cette saison. Après une épreuve des poteaux disputée entre Jean-Charles, Géraldine, François et Bastien, ils ne sont plus que deux encore en lice. En effet, Géraldine a remporté les poteaux et choisi François, qui a lui-même choisi Bastien pour l'accompagner face au jury final. Place désormais au nom du gagnant...

Ils sont 11 à départager les trois finalistes. Colin, Pauline, Yannick, Anne-Sophie, Maxime, Louana, Fouzi, Nicolas, Olga, Ambre et Jean-Charles, tous éliminés après la réunification, ont la lourde tâche de voter pour l'aventurier qui remporte le titre de grand gagnant ainsi que le joli chèque de 100 000 euros promis au vainqueur. Si les internautes avaient déjà désigné leur chouchou sur Twitter, via un sondage lancé sur la page de Purepeople.com sur le site de micro-blogging, c'est désormais au tour des aventuriers de voter. Sur le plateau de TF1, Denis Brogniart procède au dépouillement...

François obtient 4 votes, Bastien en obtient 4, Géraldine obtient 3 votes. Il n'y a pas un mais deux vainqueurs cette année : François et Bastien ! Toutes nos félicitations pour leur joli parcours et cette belle victoire. Comment se divise alors le chèque de 100 000 euros ? Comme l'indique Denis Brogniart, les deux hommes se partagent alors l'argent. Le cordiste et le pompier quittent alors le jeu avec chacun 50 000 euros en poche, sans compter le salaire versé par ALP (société productrice du jeu) qui correspond au SMIC horaire et qui varie ainsi en fonction du temps passé sur l'île.

Toutes nos félicitations aux deux gagnants !