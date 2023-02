Koh-Lanta : Une candidate jugée trop "arrogante" agace déjà, les critiques fusent après des propos qui dérangent

La saison 24 de Koh-Lanta, baptisée Le Feu sacré, a officiellement été lancée ce mardi 21 février 2023 sur TF1. La chaîne a diffusé le tout premier épisode et a ainsi présenté les 20 nouveaux aventuriers du programme aux téléspectateurs. Ce sont 10 hommes et 10 femmes, âgés entre 22 et 56 ans, qui espèrent aller au bout du jeu de survie. "On est revenus à quelque chose qui est un peu le sel de 'Koh- Lanta', la diversité des profils, la parité, ils viennent de partout. On a des métiers très différents, on a été les chercher en Belgique, en Suisse et bien sûr en France", avait expliqué Alexia Laroche-Joubert lors de la conférence de presse de l'émission.

Et certains n'ont déjà pas manqué de marquer les esprits des internautes, dont Helena. À 27 ans, cette jolie belge est kinésithérapeute. Mais c'est surtout une très grande sportive qui pratique plusieurs activités depuis son plus jeune âge, comme l'équitation, le triathlon, la gymnastique de haut niveau ou encore la box thaï. De quoi faire d'elle une adversaire redoutable, et ça, elle en est bien consciente. "Je suis assez éclectique, autant en force, en endurance qu'en équilibre. Je pense que c'est vraiment un avantage sur l'aventure", a-t-elle estimé dans son portrait. Et d'ajouter : "J'ai un style de vie parfait comme on peut dire, je dors 8-9h par jour, je mange très sain, je sais que je suis une source d'inspiration aussi pour beaucoup de personne".

Elle a déjà gagné le Koh-Lanta du melon sacré

Des déclarations qui ont eu vite fait d'agacer les internautes. En quelques minutes seulement, Helena était devenue LE sujet sur la twittosphère et la jeune femme a malheureusement essuyé beaucoup de critiques. "Helena, elle m'énerve déjà", "Helena on est d'accord qu'on ne l'aime pas cette saison", "Que manque-t-il à Helena ? Un peu d'humilité...", "Elle a déjà gagné le Koh-Lanta du melon sacré", peut-on lire entre autres. Heureusement pour elle, d'autres ont au contraire apprécié sa rage de gagner et sa détermination. Elle est même la "préférée" de certains internautes qui espèrent la voir aller le plus loin possible.