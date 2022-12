"C'est de ma faute" : Christophe Dechavanne évoque ses enfants et ses lourds regrets

En quelques années, Christophe Dechavanne est devenu un visage emblématique du paysage audiovisuel français. Animateur, producteur et même désormais acteur, celui qui s'est révélé dans les années 1980 a une carrière extraordinaire. Mais ces dernières années, l'acolyte de Patrice Carmouze se faisait bien plus discret... Loin de la ferveur de ses débuts, il est désormais bien plus présent pour sa famille et notamment pour ses trois enfants : Pauline (née en 1987), Paul-Henri (né en 1990) et Ninon (née en 1998).

Dans le cadre d'un entretien accordé au journal Libération et publié le jeudi 15 décembre 2022, le célèbre animateur est revenu sur son rôle de papa. Conscient d'avoir été très absent, il affirme avoir de lourds regrets. "Je n'ai pas été un bon père, je crois que j'ai pas mal déconné mais c'était difficile. Je ne pouvais même pas aller à la plage tranquillement. Mais bon...", a-t-il déploré. Il faut dire que ses trois enfants sont nés à des périodes où il était au plus fort de sa carrière. Très demandé par la télévision, le père de famille avait très peu de temps à leur accorder. Premières dents, premiers pas, premier jour d'école ou encore premiers émois amoureux... Christophe Dechavanne a vécu tout cela de loin. Une situation qu'il déplore aujourd'hui grandement mais dont il assume toutes les conséquences. "J'étais absent et c'est de ma faute...", a-t-il lâché face à nos confrères.

J'ai peur de disparaître

Depuis septembre 2022 cependant, le présentateur emblématique de Ciel, mon mardi ! est de retour sur le petit écran. Heureux de cette nouvelle opportunité, il ne boude pas son plaisir et admet avoir eu très peur de ne pas revenir à la télévision. "C'était inattendu, je commençais à me mettre dans la tronche que la télé, c'était terminé. (...) C'est vrai que j'ai peur de disparaître et j'ai aussi peur de la mort", a-t-il avoué. Et de relativiser : "J'arrive à un certain âge, imaginons qu'il me reste quelques années à vivre, genre cinq ans, je me dirais que j'ai quand même bien profité."