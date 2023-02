"C'est pas bon pour toi" : Christophe Dechavanne balance un dossier compromettant sur Michaël Youn, Léa Salamé hilare

Michaël Youn est actuellement en pleine promotion de sa nouvelle comédie déjantée BDE, disponible depuis le 24 février dernier sur Amazon Prime Video. Le film qui réunit notamment Rayane Bensetti, Héléna Noguerra et Lucien Jean-Baptiste raconte l'histoire de Bob, Max, Vinz et Romane, quatre potes qui se sont rencontrés en école de commerce en 2001. À l'époque, ils dirigeaient le Bureau Des Étudiants (le BDE) et rêvaient de changer le monde. Mais, vingt ans plus tard, ils n'ont rien changé du tout et la vie les a même un peu séparés... Heureusement, quoiqu'il arrive, ils se retrouvent tous les ans pour un week-end régressif de fête, le week-end 'BDE'. Cette année, direction le ski à Val Thorens dans le magnifique chalet que Bob a piqué à son beau-père sans lui dire. Mais, ironie du sort, en station, ils tombent sur les 150 étudiants enragés de leur ancienne école en plein Spring break. Entre duel de générations et fontaine de jouvence, anciens et nouveaux étudiants, vont partir dans une nuit de folie apocalyptique et mettre la station à feu et à sang. Pour cette nouvelle comédie qui fait beaucoup parler, Michaël Youn s'est inspiré de son expérience personnelle, lui-même étant passé par une école de commerce.

Invité dans Quelle époque ! samedi 25 février 2023, notamment aux côtés d'Evelyne Dhéliat et Yann Moix , le réalisateur et comédien de 49 ans a été questionné par Léa Salamé sur les limites qu'il fixe à ses blagues. L'occasion pour Christophe Dechavanne de partager une anecdote savoureuse, lui qui a été son producteur par le passé. Avant de livrer ce souvenir, l'animateur a prévenu Michaël Youn que cela ne le mettrait pas en valeur. "C'est pas bon pour toi", lui a-t-il lancé, avant que Michaël Youn veuille en savoir plus, n'ayant plus en tête cette histoire.

"Ils étaient allés ramasser à trois potes à peu près toutes les merdes de chien possibles de Paris, qu'ils avaient mises dans des seaux en plastique énormes, et ils allaient sur le pont, je crois celui de Bir-Hakeim, ou celui d'avant. Et ils attendaient les bateaux mouches...", a raconté Christophe Dechavanne, provoquant l'hilarité de Léa Salamé. Une histoire que Michaël Youn n'a pas démentie...

Côté audiences, Quelle époque ! a enregistré un record hier soir, comme le rapportent nos confrères de PureMédias, avec 1,41 million de téléspectateurs soit 18,6% de parts d'audience.