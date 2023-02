Michaël Youn heureux avec sa chérie aux côtés de la sublime Helena Noguerra et d'Axelle Lafont et son jeune compagnon

Il y avait du beau monde hier soir, lundi 20 février 2023, au cinéma Publicis à Paris. En effet, l'avant-première du nouveau film réalisé par Michaël Youn, nommé BDE, et dans lequel il tient également le rôle principal - comme pour ses derniers projets cinématographiques (Fatal, Vive la France, Divorce Club), se déroulait dans cette salle. Et pour l'occasion, une très grande partie du casting s'est mis sur son 31 et a répondu présent.

Ainsi, on a pu apercevoir la star du jour, Michaël Youn. Mais le comédien n'était pas venu seul puisqu'il était notamment accompagné de celle qui partage sa vie depuis 2008 et est la mère de ses deux enfants nommés Seven (2011) et Stellar (2019), Isabelle Funaro. Celle-ci, qui est aussi actrice mais également mannequin, a pris la pose devant les photographes aux côtés de son chéri et de l'homme d'affaires Jean-Claude Darmon.

Outre ses deux tourtereaux, on a pu apercevoir en compagnie du cinéaste les autres têtes d'affiche du film BDE que sont la sublime Helena Noguerra, Lucien Jean-Baptiste, ses compères de toujours Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine - ce dernier étant accompagné de sa femme Élodie, Tomer Sisley - qui est venu en famille puisque sa femme Sandra et son fils Dino étaient eux aussi de la partie, Manon Azem, l'humoriste Ludovik, la star de TF1 Rayane Bensetti, Rebecca Benhamour ou encore Lola Dubini.

Axelle Laffont fait sensation avec son jeune compagnon

Parmi les autres guests sur place, on pouvait notamment croiser l'acteur Patrick Braoué, la danseuse Inès Vandamme, les chanteurs Tayc et Gwendal Marimoutou ou encore la star de l'humour Kev Adams. Mais aussi la comédienne Axelle Laffont, radieuse, qui a emmené avec elle son jeune compagnon Romain Sichez.

De quoi promouvoir au mieux la sortie de ce long-métrage, attendu le 24 février prochain sur la plateforme de streaming Amazon Prime. Le film s'annonce explosif à en juger le synopsis puisqu'un groupe d'amis qui se sont rencontrés au bureau des étudiants (BDE) il y a quelques années vont se retrouver à cohabiter à la montagne avec de jeunes étudiants venus faire la fête. Un pitch prometteur.