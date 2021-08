Tomer Sisley maquillé en femme, avec ses enfants, au naturel... Sa femme Sandra sort les photos

Entre Tomer Sisley, que l'on a pu voir dernièrement dans la série Balthazar, et Sandra c'est donc aujourd'hui l'amour fou. Et le bel acteur ne cache pas qu'il est raide dingue de sa femme. "Sans Sandra, je n'étais pas moi-même. Tout est plus léger quand tu es avec quelqu'un qui t'aime et qui te porte. Sandra me donne une force inouïe. J'ai retrouvé le bonheur à ses côtés", avait-il confié dans les pages de Gala en 2018.