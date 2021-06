Tomer Sisley et sa femme Sandra : leurs vacances au Mexique tournent au fiasco !

Moustiques, pluie, embarcations de fortune... Tomer Sisley et sa femme Sandra ne s'attendaient certainement pas à des vacances comme celles-ci ! C'est via sa story Instagram que Sandra Sisley, qui est à la tête d'une agence de communication, a partagé des vidéos de ses vacances désastreuses !



Le couple, qui souhaitait profiter d'une balade en kayak en amoureux dans la mangrove mexicaine, a vite déchanté lorsqu'il a vu l'état déplorable de l'équipement et l'absence de faune ! "C'est rassurant que toutes les barques soient remplies d'eau ?!", demande Sandra Sisley, qui zoome pour montrer à ses abonnés l'eau stagnante présente dans les embarcations.

Son époux, notamment connu pour avoir interprété Largo Winch au cinéma, rit jaune. Le couple monte à bord et fait donc un tour de kayak. L'occasion pour Sandra Sisley de relever une autre petite surprise. "Vous ne remarquez rien?", écrit-elle. "Les pagaies aux bordures morsures très tendance", ironise-t-elle. "Bon, ça fait une heure qu'on se tue à pagayer et toujours pas vu un oiseau, même pas un mini truc sauter hors de l'eau ! Les caïmans, n'en parlons pas. Que dalle", affirme celle qui était, quelques heures auparavant, impatiente de découvrir "des centaines d'oiseaux et des caïmans" dans la mangrove.

Sandra Sisley ne perd pas son humour malgré la déception. La communicante de 48 ans s'amuse des photos prises par son guide, qui apparaît sur beaucoup (trop) de clichés ! "On a de jolies photos de notre guide... On en a 30 comme ça... Je vous en fait grâce", écrit-elle, apparemment au bout du rouleau mais toujours souriante.

"Retour à l'embarcadère, bouffée par les moustiques, seuls êtres vivants croisés pendant notre périple... Ah non, on a croisé des animaux typiques de la mangrove, j'oubliais...", raconte-t-elle, à défaut d'avoir croisé des animaux sauvages, qui s'est laissée attendrir par de petits chiots sur un parking !

Pour finir la journée en beauté, Tomer Sisley et sa femme sont allés déjeuner sur une plage. Pas de chance pour le couple, le vent s'est levé et la pluie a commencé à tomber ! "Non, on est bien, on va y aller", affirme Sandra Sisley, debout et prête à rentrer. Mais c'était sans compter sur son mari, qui a préféré finir son repas !