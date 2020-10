Tomer Sisley : Nouveau projet fou avec Leonardo DiCaprio, sa femme Sandra survoltée

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande , Kid Cudi ,Matthew Perry ... Là tout de suite, comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit de la liste des invités du prochain Met Gala. En réalité, c'est le casting vraiment fou du nouveau film du réalisateur Adam McKay, qui sera diffusé sur Netflix. La plateforme a même annoncé un Français au casting : Tomer Sisley.

Une grande étape dans la carrière de l'acteur. De quoi faire l'immense fierté de son épouse, Sandra Sisley. "Je vous présente le casting du nouveau film d'Adam McKay, Don't Look up. Là, vous ne l'entendez pas, mais je hurle devant mon téléphone !", a-t-elle joyeusement annoncé sur Instagram, le jeudi 15 octobre 2020, tout en partageant le trombinoscope du casting.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore la teneur des rôles de chacun. Adam McKay adore donner quelques apparitions surprises à des personnalités dans ses productions. On se rappelle notamment de Selena Gomez et Margot Robbie dans The Big Short ou encore de The Rock dans Very Bad Cops.

Quand on lui demande quand on verra ce film tant attendu, la plateforme répond "prochainement". Don't Look up sera donc une nouvelle comédie, se déroulant dans un monde post-apocalyptique. Il suivra la tournée presse d'un duo d'astronautes un peu nuls essayant de sauver l'humanité d'un astéroïde menaçant de s'écraser sur Terre.

Ce n'est cependant pas la première entrée de Tomer Sisley à Hollywood. L'acteur de 46 ans est au casting d'une autre production Netflix, la série américaine Messiah, qui n'aura malheureusement pas droit à une saison 2.