"C'est totalement assumé" : Philippe Etchebest, travailleur acharné, il laisse peu de place à sa femme et son fils...

Chef cuisinier étoilé, sacré meilleur ouvrier de France en 2000 et aujourd'hui animateur star de télé, adoré par de nombreux téléspectateurs... Philippe Etchebest possède de nombreux titres. Mais derrière ce bagage professionnel remarquable, il est aussi un époux et un papa. Très discret concernant sa vie privé, le chef de 56 ans avoue cependant accorder plus de temps à son travail qu'à sa famille. Lors d'un entretien accordé au journal Sud Ouest et paru ce mardi 17 janvier 2023, le chef cuisinier a évoqué sa carrière.

Entre ses deux métiers principaux, Philippe Etchebest ne sait plus où donner de la tête. "J'ai un gros défaut, de 7 heures à minuit, je travaille tout le temps... Mais c'est totalement assumé et je suis cuisinier avant tout", affirme-t-il auprès de nos confrères de Sud Ouest. Ainsi, il assure que son métier d'animateur de télévision ne prendra jamais le dessus sur sa carrière culinaire. Propriétaire de plusieurs restaurants, dont l'un étoilé à Bordeaux, le juge de Top Chef est aussi un patron qui dirige plusieurs commis. Après sa journée de travail, il n'a donc que peu de temps à accorder à son épouse Dominique (qu'il a épousée en 1994) et à son fils Oscar-Louis (que le couple a adopté en 2005).

Un papa souvent absent mais très investi

En effet, Philippe Etchebest et sa femme n'ont jamais eu d'enfants biologiques. Au milieu des années 2000, ils décident donc d'adopter un enfant dans l'attente d'une famille aimante. Bien qu'il travaille énormément, le chef cuisinier tient à sa vie de famille. Aussi, il fait tout pour se dégager un peu de temps dans la semaine. "Je ne suis évidemment pas aussi présent que je le souhaiterais, mais quand je suis là, j'y suis à 100%", assurait-il en 2015 dans les colonnes de France Dimanche.

À savoir que son fils est aujourd'hui en pension comme l'évoquait le chef cuisinier en 2021. "Je m'accorde du temps les week-ends pour être avec lui. On va aux matchs ensemble par exemple", confiait-il alors, révélant ainsi leur passion commune : le rugby. "J'assiste à tous ses entraînements de rugby, on fait ses devoirs ensemble, même s'il n'aime pas trop car je manque parfois un peu de patience ! C'est mon défaut. Comme tout le monde, je fais certainement des erreurs, mais j'essaie d'être le meilleur père possible", rappelait-il également en 2015.