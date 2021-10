Philippe Etchebest câlin avec sa femme Dominique : rare photo du couple enlacé

Si Dominique évolue essentiellement dans l'ombre de son célèbre mari, elle est pourtant tout le temps auprès de lui. Et ce depuis 25 ans. À l'époque de leur rencontre, Philippe Etchebest avait bien sûr réussi à la séduire de manière gourmande. "Ce que vous ne savez pas, c'est que je l'ai séduite, la première fois que l'ai rencontrée, avec un bouquet de roses en chocolat. J'avais passé l'après-midi à les faire parce que sa meilleure copine m'avait dit qu'elle adorait le chocolat. Je ne la connaissais pas et je suis arrivé à la loge, au marché Victor Hugo, avec un petit bouquet de roses", confiait-il le 26 octobre dans C à vous.

Après quoi, il lui a donné un premier rendez-vous... au McDo ! "On y a pris un café, on n'y a pas forcément déjeuné ou dîné mais c'était notre point de rendez-vous. On le connaissait tous les deux", a-t-il encore avoué. Ensemble, le couple a plus tard adopté leur fils Oscar-Louis en 2005 au Mexique.